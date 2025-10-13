大阪世博今閉幕　大批民眾通宵排隊　吉祥物「脈脈」成功翻身吸金

大阪・關西世博經過半年展期後，於10月13日閉幕，而在會場的最後一天對外開放日，就吸引大批民眾通宵等候入場，部分更排隊超過20小時。



《朝日新聞》及《每日新聞》13日報道，大阪世博在當天踏入第184天、即最後一天的展期，很多民眾希望把握最後機會入場。位於會場東入口廣場外的道路在13日凌晨有不少人通宵排隊，部分人更早有準備，帶同帆布席地而坐，甚至有人帶睡袋到場。

大阪世博閉幕前夕，大批通宵在會場外排隊等待入場，部分人更席地而睡。（X/@garana_cub）

這批民眾組成的人龍長約900米，並延伸到連接舞洲的夢舞大橋附近。其中一名等待的民眾向傳媒表示，他在12日早上6時半左右到場排隊，稱會場內波蘭館每天舉行的蕭邦作品演奏會留下深刻印象。

世博會場每天的入場人數在最後一個月連日突破20萬人次，而由於東入口在最後一天已有大批民眾聚集，主辦單位於是決定提早10分鐘至早上8時40分左右開場，民眾隨即蜂擁到各個心儀展館，有到訪超過30次的民眾稱，自己非常喜歡世博吉祥物「脈脈」（ミャクミャク，myaku-myaku），於是衝往可以與對方會面的「脈脈之家」場館。

提到「脈脈」，相信應該是今屆世博的大贏家。它的形象於2022年首度曝光時，一度引起爭議，有意見認為它獨特的外貌可怕、醜惡，更質疑為甚麼大阪府及市政府批准這個設計，甚至要求重新設計。

不過當局力挺「脈脈」，而在世博開幕後，很多入場客於網上社交平台分享「脈脈」的周邊產品，隨即掀起一股搶購潮。日本時事通信社引用世博官方數據顯示，截至今年8月底，「脈脈」的官方產品的銷售額接近800億日圓（約41億港元），連負責人都對銷路超出預算感到驚訝。

大阪世博主辦單位推出大量以官方吉祥物「脈脈」（ミャクミャク，MYAKU-MYAKU）為主題的周邊商品。（X@expo2025product）

受到如此利好消息影響，主辦單位決定安排部分官方紀念品店繼續營業；會場入口附近的兩個大型「脈脈」像之後則移到吹田市的萬博紀念公園，供民眾打卡。