大阪世博會利潤最新估達370億日元　「脈脈」周邊商品熱銷成關鍵

日本國際博覽會協會12月24日公布，已於10月閉幕的2025年大阪・關西世博會，預計實現高達370億日元（約18.44億港元）盈餘；門票銷售數量累計為超過2225萬張。利潤額截至10月時曾公佈最多為280億日元，但之後的門票銷售額和官方吉祥物「脈脈」的周邊商品銷售勢頭良好，又增加了90億日元。



共同社報道，主辦方開幕前設想運營所需的人工費和廣告宣傳費總計為1160億日元（約55.32億港元）。最終收入比預期的多320億日元，增至1480億日元（約73.77億港元）。另一方面，支出可能比預期少50億日元，樂觀情況下利潤將達到370億日元。

此外，官方周邊商品的銷售額達到1246億日元（約62.11億港元），作為授權費60億日元將成為世博協會的收入。周邊商品計畫銷售至明年3月結束，協會會長十倉雅和在理事會會議後的記者會上表示，「脈脈是世博會的象徵，必須珍而重之。」

日本世博會官方吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」（日本世博會）

為填補會場建設費中民間負擔的不足部分，世博協會批准動用1970年大阪世博會設立的基金，最多撥出43億日元（2.14億港元）。