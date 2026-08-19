日本富山市爆黑吃黑搶劫案　3名中國籍男子涉搶詐騙車手200萬日圓

日本富山縣富山市近日發生一宗罕見的街頭搶劫案。3名中國籍男子在街上搶走一名日本男子村田光一持有的200萬日圓（約9.8萬港元）現金，但案情其後出現戲劇性變化，調查指村田光一原來是詐騙集團的車手，這筆款項是他遇劫當日從另一位婦人詐騙得來的現金。



日本媒體就搶劫案的報道：

綜合日媒報道，8月16日，三名中國籍男子因涉嫌搶劫被捕。三人分別是：21歲自稱居住於東京的張春宇；44歲住址不明的陳輝；以及20歲自稱學生的歐澤興。

案件於8月16日下午1時20分左右發生，地點是富山市芝園町的一條街道上。三名男子從背後抓住一名50多歲的男子，毆打其面部，並從其背囊中搶走約200萬日圓（約9.8萬港元）現金後逃離現場。

目擊者稱，三名疑犯當時頭戴面具和帽子，在案發前曾在附近徘徊，指指點點，並用手機交流。

這三名中國籍男子因涉嫌搶劫被捕。58歲的村田光一作為事主接受警察訊問。

然而，案情卻發生戲劇性的變化。村田光一其後被當作一宗詐騙案的疑犯逮捕。

村田光一涉嫌在遇劫當日冒充貴金屬公司職員，詐騙一名到訪富山的70多歲女性200萬日圓（約9.8萬港元）現金和價值2,400萬日圓（約118萬港元）的金條。

當地警方正努力查明案件詳情，包括搶劫案是否為有預謀犯罪。