肯尼亞直升機墜毀7人身亡　死者包括厄瓜多爾情報首長與NBC記者

厄瓜多爾情報首長森西－孔圖吉（Michele Sensi-Contugi）與妻子等7人，周三在肯尼亞桑布魯郡觀光直升機墜毀喪生，死者包括5名美國人。



據英國廣播公司（BBC）8月20日報道，肯尼亞民航局（Kenya Civil Aviation Authority）稱，直升機當地周三上午約9時13分從洛伊薩巴保護區出發，飛往埃瓦索恩伊羅河途中，墜於奧洛洛克韋山林木坡，肯尼亞紅十字會人員抵達殘骸現場；森西－孔圖吉與妻子霍利漢（Stephany Hollihan）在7名遇難者之列，美國國務院證實其餘5人為美國公民。

2026年8月19日，在肯亞桑布魯郡，救援人員在一架觀光直升機墜毀現場展開救援工作。（Reuters）

44歲的森西－孔圖吉2024年出任厄瓜多爾戰略情報中心總幹事，厄方未交代死因，總統府代表政府致哀。營運商 Lady Lori Helicopters 表示「極度悲痛」。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）備忘錄，遇難美國人含全國廣播公司環球（NBCUniversal）記者蘇亞雷斯（José Alberto Suárez）及邁阿密餐飲商人杜阿特（Roger Duarte），美國眾議員希門尼斯（Carlos Antonio Gimenez）發文哀悼，另4人身份待確認。

肯尼亞直升機墜機並不罕見：今年2月大裂谷納迪郡墜機死6人含議員；2024年軍方首長奧戈拉（Francis Omondi Ogolla）西部墜機死；2021年6月內羅畢附近至少10士兵死。