印度空軍運輸機執行任務時墜毀起火5死　墜機現場殘骸四散｜有片

印度空軍一架An-32運輸機6月13日在阿薩姆邦（Assam）執行任務時意外墜毀，造成5名空軍人員死亡。



印度新德里電視台（NDTV）13日報道，初步報告最初指，該An-32運輸機在阿薩姆邦Jorhat市的空軍基地內降落時墜毀並起火。

印度空軍同日在社交媒體發文稱，該運輸機當日上午10點左右在Jorhat市進行例行飛行任務時意外墜毀，當局目前已派員赴現場進行善後處置和初步調查。

印度空軍其後證實5名遇難空軍人員的身份，並指他們對事件造成人員傷亡深表哀悼，將在此悲痛時刻與遇難者家屬站在一起。

阿薩姆邦首席部長Himanta Biswa Sarma則指，他們已經知悉有印度空軍運輸機在當地發生意外，他們正在等待更多調查細節。

印度空軍一架An-32運輸機2026年6月13日在阿薩姆邦城市Jorhat執行任務時意外墜毀，造成5名空軍人員死亡。（X@AdityaRajKaul）

報道指，An-32運輸機是一款堅固耐用的雙引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，也是印度空軍的主力運輸機機型。該機最初由前蘇聯專門為滿足印度的需求而製造，印度空軍目前擁有約100架An-32運輸機。