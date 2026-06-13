印度空軍運輸機執行任務時墜毀起火5死 墜機現場殘骸四散｜有片
撰文：劉耀洋
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印度空軍一架An-32運輸機6月13日在阿薩姆邦（Assam）執行任務時意外墜毀，造成5名空軍人員死亡。
印度新德里電視台（NDTV）13日報道，初步報告最初指，該An-32運輸機在阿薩姆邦Jorhat市的空軍基地內降落時墜毀並起火。
印度空軍同日在社交媒體發文稱，該運輸機當日上午10點左右在Jorhat市進行例行飛行任務時意外墜毀，當局目前已派員赴現場進行善後處置和初步調查。
印度空軍其後證實5名遇難空軍人員的身份，並指他們對事件造成人員傷亡深表哀悼，將在此悲痛時刻與遇難者家屬站在一起。
阿薩姆邦首席部長Himanta Biswa Sarma則指，他們已經知悉有印度空軍運輸機在當地發生意外，他們正在等待更多調查細節。
報道指，An-32運輸機是一款堅固耐用的雙引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，也是印度空軍的主力運輸機機型。該機最初由前蘇聯專門為滿足印度的需求而製造，印度空軍目前擁有約100架An-32運輸機。
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