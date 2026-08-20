美軍據報展開秘密行動　開闢霍爾木茲海峽航道確保石油運輸

美國官員透露，美軍已悄悄建立一條進出霍爾木茲海峽的航運通道，確保每天有「上千萬桶」石油運出霍爾木茲海峽。



據美國新聞網站Axios星期三（8月19日）引述兩名美國官員報導稱，這項行動已持續數周。

過去兩周，每天有15到20艘油輪經由阿曼沿海一條南部航道進出該海峽。美官員稱，石油日均運輸量持續增長，目前已接近1000萬桶，某些夜晚從海灣運出的石油總量甚至達到1500萬至2000萬桶。

美國官員稱，雖然經由霍爾木茲海峽運出的石油量仍低於戰前水準，但它已對全球供應產生明顯影響。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管。（Reuters）

據報道，這一行動由位於北卡羅來納州布拉格堡的陸軍第82空降師司令部負責指揮。行動不僅局限於為載有石油的油輪提供護航，還協助空載油輪經由該海峽從阿拉伯海進入波斯灣，在阿聯酋、巴林和科威特裝載石油後駛離。

按照計畫，這些船隻每晚會在特定時段排成一個大型縱隊駛出，在另一個時段排成一個大型縱隊駛入，並在航行過程中經過多個檢查站。美軍部署戰鬥機在空中盤旋，搜尋並擊落伊朗的巡航導彈及無人機。

據美官員透露，美軍中央司令部近期開展一項軍事行動，削弱伊朗雷達和海上監視系統，使得伊朗監控霍爾木茲海峽南部航道船隻通行的能力已大打折扣，而伊朗針對船隻發起的許多攻擊被美軍攔截。

本文獲《聯合早報》授權刊載

