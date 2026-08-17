伊朗軍方：懸賞3萬美元捉拿或擊斃美兵　美國禁入霍爾木茲等海峽

伊朗媒體8月16日報道，伊朗軍隊總司令哈塔米（Amir Hatami）表示，美國今後不得進入波斯灣、阿曼灣和霍爾木茲海峽。他又宣布，軍隊懸賞3萬美元捉拿或擊斃美軍士兵，如果有女性達成目標，賞金更將翻倍。



伊朗伊斯蘭共和國軍隊總司令哈塔米（Amir Hatami）（Getty）

綜及塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）、伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，哈塔米出席公開活動時向媒體表示，「美國實際上已被驅逐」，今後不再獲得進入波斯灣、阿曼灣和霍爾木茲海峽的許可。他又表示，霍爾木茲海峽是伊朗人民擁有的「地緣政治資源」，不會恢復到此前狀態。

2026年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在紐約一所警察學院發表講話。（Reuters）

批評特朗普言論 揚言「打斷你的腿」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 近日揚言，「擊敗伊朗後」很快就會宣布「霍爾木茲海峽為美國領土」。哈塔米批評，拿這種言論開玩笑是大錯，警告對方說：「（伊朗）的捍衛者們會打斷你的腿。」

倘女性俘虜或殺死美兵 獎勵翻倍

據伊朗媒體報道，哈塔米同日公開宣布，任何伊朗人俘虜或殺死一名美國軍事入侵者，將獲得軍隊發放50億「土曼」（Toman，折合約3萬美元）的獎勵，「勇敢的伊朗女性如果採取這樣的行動，將獲得雙倍獎勵。」他表示，此計劃是收到大批請求而制定。