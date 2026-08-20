王毅與韓國安保室長戰略對話：絕不允許日本軍國主義死灰復燃

出訪韓國的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅8月20日在首爾與韓國國家安保室長魏聖洛舉行戰略對話，討論地區安全與雙邊關係。王毅闡述中方在地區及半島問題上的原則立場，稱應警惕日本右翼勢力開歷史倒車的言行，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。



新華社報道，王毅表示去年以來，李在明總統和習近平主席實現互訪，引領中韓關係進入改善發展的新階段，中國對韓政策保持一貫性穩定性，始終將韓國置於周邊外交重要位置。中國是韓最大鄰國，是國際上重要的和平力量，從不發起或參與戰爭，始終為推動和平解決國際和地區爭端發揮建設作用。

王毅指出，中方讚賞李在明政府推動中韓關係重回戰略合作夥伴關係軌道，雙方應加強溝通，增進互信，減少不必要猜忌，在政治、經貿、安全等各領域開展戰略合作，不僅造福兩國人民，也為地區和平安全作出貢獻，希望韓方實現真正戰略自主，不搞陣營對抗，不搞選邊站隊，並行不悖發展同中國、美國等大國關係。

2026年8月20日，韓國總統李在明和中國外交部長王毅在韓國首爾總統府青瓦台會面。（Reuters）

魏聖洛表示，韓中是近鄰，兩國關係源遠流長。去年以來韓中元首成功互訪，進一步鞏固兩國關係全面恢復勢頭，韓方願同中方一道，落實兩國元首共識，打造實實在在成果，增進各自人民福祉，推動韓中戰略合作夥伴關係邁上新台階，韓方致力於並行發展對外關係，願同中方密切高層戰略對話，為維護地區和平穩定凝聚力量。

雙方就地區安全問題深入交換意見。王毅闡述中方在地區及半島問題上的原則立場，指出應警惕日本右翼勢力開歷史倒車的言行，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，解決半島緊張局勢的根本途徑在於消除問題產生的根源，推動美國放棄對朝敵視政策，希望各方多做有利於重啟對話、恢復互信的事情，樂見半島走向韓朝兩國和平共處，最終實現半島停和機制轉換和長治久安。