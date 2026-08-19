中韓外長首爾會談｜王毅：韓朝應對話 促美改對朝敵視
撰文：洪怡霖
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韓國外長趙顯8月19日在首爾與中共中央政治局委員、外長王毅舉行會談，雙方就韓中關係及朝鮮半島局勢深入交換意見。王毅會後表示，韓朝應通過對話協商改善關係，朝美首腦會談須由朝美協商決定，美方尤其需要改變長期對朝敵視政策。
韓聯社報道，趙顯在開場白中提到總統李在明光復節講話提出的「朝鮮半島和平共處」藍圖，強調韓方將繼續致力於半島無核化與和平，願以維護半島和平穩定這一共同利益為基礎，同中方加深協作。
王毅表示，作為半島最大鄰國，中方願意繼續為半島和平穩定與發展發揮建設性作用。中方一貫主張維護半島和平穩定，希望韓朝雙方通過對話協商改善關係，實現和平共處。
會談結束後，王毅被問及中方會否為促成朝美首腦會談斡旋。
他回應指，此事應由朝鮮和美國協商決定，「尤其是美方需要改變長期以來的對朝敵視政策」。
談及韓中關係，王毅表示，李在明政府成立後，中韓關係重回改善發展軌道，符合兩國利益和兩國人民意願。韓國與中國地理相鄰，加強中韓合作亦有利於韓國發展。
針對特朗普政府有關李在明政府「親華」的說法，王毅表示，李在明政府是維護韓國利益的政府，深化對華友好合作符合韓國的國家利益。
會談結束後，兩國外長共進晚餐，繼續溝通交流。
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