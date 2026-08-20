王毅訪韓晤李在明　籲中韓盡快完成自由貿易協定第二階段談判

韓國總統李在明8月20日在首爾青瓦台會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。雙方認可兩國關係正積極改善，王毅呼籲中韓應發揮表率作用，儘快完成自由貿易協定第二階段談判。



李在明表示很高興看到當前韓中關係正在快速改善和發展。韓中加強戰略合作，符合兩國根本利益，對維護地區和平穩定也很重要。

李在明又稱，期待今年11月赴深圳參加亞太經合組織領導人非正式會議，以此為重要契機，同中方一道推動韓中戰略合作夥伴關係向更高水準發展。

2026年8月20日，韓國總統李在明和中國外交部長王毅在韓國首爾總統府青瓦台會面。（Reuters）

王毅稱，今年以來中韓關係全面恢復並取得積極進展的事實證明，理性務實積極的對華政策完全符合韓國的利益和時代發展的潮流，希望韓方堅定奉行對華友好政策，以明年中韓建交35周年為契機，推動中韓戰略合作夥伴關係取得更大進展，為促進兩國發展和地區和平繁榮作出貢獻。

王毅又指，當前全球經濟碎片化加劇，貿易保護主義抬頭，中韓應發揮表率作用，儘快完成自由貿易協定第二階段談判，以實際行動促進地區經濟一體化，推動普惠包容的經濟全球化。