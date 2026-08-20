日本受油價上漲影響 連續3個月出現貿易逆差
撰文：林嘉敏
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日本財務省8月20日公布初步貿易數據，受國際原油進口成本攀升衝擊，日本7月貿易逆差達6345億日圓（約314.3億港元），迎來連續第3個月貿易逆差。
數據顯示，日本7月出口額為11.51萬億日圓（約5702.5億港元）；進口額同比大增27.8%，達12.15萬億日圓（約6019.6億港元）。共同社指，進出口額雙雙創下1979年有可比數據以來的歷史新高。
其中受中東局勢影響，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通行受阻，日本被迫擴大採購區域，僅原油進口額高達1.41萬億日圓（約698.6億港元），同比飆升87.8%。此外，從台灣進口半導體和有色金屬的數量也呈現增長。
針對後市走勢，SMBC日興證券高級經濟學家宮前耕也指出，油價上漲帶來的進口壓力將持續，日本貿易逆差態勢恐延續，預計2026年全年貿易逆差規模有望突破5萬億日圓（約2477.2億港元）。
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