日媒：日本稀土進口量暴跌八成　中國出口管制重創供應

日媒8月18日報道，日本2026年上半年稀土進口量大幅萎縮，其中鏑進口僅13噸，較中國管制前的2024年同期急跌82%；釔進口204噸，跌74%。中國自去年起限制出口，並逐步將日企列入管制名單，導致部份月份從中國進口量為零。



日本經濟新聞報道，中國稀土開採量佔全球七成，磁性稀土產量更超過九成。日本雖嘗試從美國、澳洲、越南等地替代採購，但數量遠未能滿足需求。2026年1至6月，來自中國的鏑有四個月進口量為零，情況比2010年中日對立時期更嚴峻。

報道指，日本首相高市早苗已指示加快小笠原群島南鳥島海域的海底稀土開發，目標2027年啟動產業規模驗證，雙日（Sojitz）亦擬與澳洲稀土巨頭萊納斯（Lynas）合作開發新礦，惟短期內仍無立竿見影的替代方案。

2026年8月15日，日本首相高市早苗出席「全國戰歿者追悼儀式」並致辭。（Reuters）

企業層面，三井金屬社長池信省爾表示，若情況持續惡化，關閉位於中國遼寧的新設營業基地亦可能成為選項；稀土磁鐵巨頭Proterial（原日立金屬）已停止從中國進口鏑。多家材料商目前靠庫存勉強供貨，AGC則加快評估中國以外地區的替代品。

報道引述分析認為，一旦管制長期化，日本主要製造業的生產活動勢必受衝擊。