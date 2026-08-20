也門胡塞武裝無人機襲沙特　攻擊奈季蘭機場與沙特阿美設施

也門胡塞武裝（Houthis）8月20日表示，向沙特阿拉伯發動兩次無人機襲擊，一次的目標為奈季蘭機場（Najran airport），另一次為石油巨頭沙特阿美（Aramco）的設施。目前沙特未證實遇襲。



胡塞武裝軍事發言人薩里（Yahya Saree）指，無人機攻擊在奈季蘭機場的敏感目標（sensitive target），以及襲擊沙特阿美在奈季蘭（Najran）的設施。

胡塞武裝早前也於8月9日使用無人機襲擊位於吉贊（Jizan）的沙特阿美煉油廠，稱是回應沙特此前使用無人機侵犯薩達省（Saada）和哈傑省（Hajjah）領空的行為。

2026年8月7日，沙特與土耳其、巴基斯坦簽署防務協議（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

胡塞武裝上個月以沙特對其實施圍困為由，宣布在紅海對沙特實施海上封鎖。而沙特、土耳其和巴基斯坦三國則於7日簽署聯合防務協議，規定對三國中任何一方的武裝攻擊都將被視為對所有三國的攻擊。