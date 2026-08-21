尼日利亞西北部翻船至少50死　遇難者多為兒童

尼日利亞西北部索科托州一艘超載船隻周四翻沉，至少50人喪生，死者多為兒童。目擊者稱，事發戈勞附近的戈羅尼奧地方政府區，救援工作仍在進行。



據路透社（Reuters）8月20日報道，現場有50具遺體，多裹草席與傳統布料，置於戈勞一間社區清真寺前院待葬。尼日利亞國家內河航道局地區經理尤素福（Abdulkadir Yusuf）表示，已尋獲約40名兒童遺體，救援工作仍在進行中。

2026年8月20日，在尼日利亞索科托州戈勞，船隻事故罹難者的遺體停放在一座社區清真寺的前院，等待下葬。（Reuters）

索科托州議員阿達穆（Nasiru Adamu）表示，乘船者年齡多在10至15歲之間，16人獲救；目擊者稱已安葬46人，仍有遺體陸續運抵，死亡人數達53。有居民說船上載有農場主及受僱收割稻米的工人，估計超過70人，另一居民稱載有57人。

尼日利亞翻船事故相當常見，超載、保養不善與安全規管執行不力，往往是河川水道災難成因，雨季尤甚。今年1月，東北部約貝州一艘漏船翻沉，至少25人死亡。