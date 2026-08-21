歐洲熱浪｜德國今年逾1.4萬人熱死 創單年最高紀錄
撰文：韓學敏
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德國一個異常炎熱的夏季已造成數以千計死亡。羅伯特·科赫研究所（Robert Koch-Institut）最新估算，年初以來至少14,000人死於高溫相關原因。
據德國公共廣播聯盟（ARD）新聞網 tagesschau 8月20日報道，研究所周報顯示，截至8月9日，今年與高溫有關的死亡至少14,000宗，創歷來單年新高；此前最高紀錄為2018年約9,000宗。75歲以上長者風險尤高，近10,500名死者屬此年齡組。
研究所稱，約9,600宗死亡歸因於6月22日至28日的酷熱一週，當時德國多地錄得逾40攝氏度破紀錄高溫；歐盟氣候觀測項目哥白尼（Copernicus）數據顯示，2026年6月是西歐有記錄以來最熱的6月，世界海洋亦前所未有地升溫。
熱相關死亡數字以統計模型估算，比較有無熱浪的夏季週與往年同期得出；目前數據截至第32週，因各州上報有所延遲。專家指氣候變化令西歐極端高溫更趨頻繁。
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