歐洲熱浪｜法國近500人涉嫌縱火被捕　其中183人未成年

歐洲遭受極端熱浪影響，多國爆發嚴重山火，災情橫跨法國、德國、希臘、西班牙、克羅地亞、英國等國，大量民眾被迫疏散。法國內政部表示，自7月1日來，已有474人因涉嫌縱火被捕，包含183名未成年人。



據報道，被捕者有七成人涉嫌故意縱火，其中，一名15歲男孩涉嫌與波爾多機場附近火災有關而被拘留，該火情導致兩名消防員殉職、部分航班延誤。

本輪高溫覆蓋歐洲大半區域，約1.5億民眾在周五（8月14日）仍承受35攝氏度以上高溫。極端乾旱且高溫加劇各國災情，克羅地亞度假勝地周五發生火災，造成1死40傷，1200人被迫撤離。同日，德國西部森林火災因遺留未爆彈藥阻礙滅火，軍方出動設備支援救災，逾2000人急需避難。

2026年8月14日，克羅地亞爆發野火，造成1死40傷。（Reuters）

希臘周四（14日）緊急疏散約500名度假遊客，多地發布最高級別火情警報；西班牙野火蔓延數萬公頃，迫使約700人撤離，軍方緊急轉移珍貴歷史文物。

另外，英國當局亦警告，英格蘭和威爾斯的山火數量已經達到破紀錄水準。英國中西部的西密德蘭郡（West Midlands）野火更是將多棟房屋夷為平地。

科學家指出，氣候失衡是本輪極端野火頻發的核心誘因。