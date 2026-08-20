歐洲熱浪下中國冷氣機銷量激增　國產品牌奪全球三分二市佔率

彭博社8月19日引述數據分析公司歐睿國際（Euromonitor International）指出，中國已掌握全球冷氣機市場約三分之二的市佔率，尤其是歐盟市場增長迅速。海關數據顯示，中國對歐盟的冷氣機出口在今年上半年達到38億美元（約296億港元），較去年同期上漲43個百分點。



報道指，五大國產冷氣機品牌格力、海爾、海信、美的及TCL通過與歐洲社交平台的內容創作者合作，以及複製索尼（Sony）、三星與LG等公司的宣傳手法——贊助體育賽事與運動明星簽約代言產品來打響名堂，再加上廠商研發出符合歐洲環保法規兼具方便用戶安裝與使用的冷氣機等手段，令中國冷氣機出海取得亮眼成績。

2026年7月14日，圖為一部可以安裝在室內的便攜式冷氣機。（Getty）

例如，TCL的歐洲訂單成長超過三分之二，其中移動式空調成長逾90%；海爾在德法英等國的銷售額翻倍；美的則在四個關鍵歐洲市場實現超過70%的營收成長。

報道分析，國產品牌海外擴張反映中國產業的集體轉型。隨著名牌家電在中國本土市場趨於飽和，廠商正將發展重心轉向海外。LabaTech顧問公司創辦人Eva Fan分析，這些製造商正利用過去為國際品牌代工累積的技術與資本，思索如何「提升價值鏈，轉型為品牌企業」。

受限於法國環保法規，家用分體式冷氣機一般需經過多重審批後先可供安裝，可見一條連接有冷氣機的透明色軟管伸出窗外，建築外牆均無安裝分體式冷氣機的室外機。（Getty）

此外，報道還分析這份亮眼成績亦有中國政府推動——鼓勵企業向新技術與智慧製造轉型。歐睿國際分析師Veronika Kandusova 指出，中國冷氣機製造商正從單純的出口模式，轉變為精密的本土化品牌營運。目前的冷氣機產品已整合智能算法，能預測使用者的慣常溫度設定，並透過感測器在無人時自動關閉冷氣機，令能源效率自2022年以來已提升近三成。