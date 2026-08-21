美國前國務卿基辛格夫人南希去世　曾陪同丈夫面見毛澤東

據《紐約時報》報道，美國已故前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）的遺孀南希（Nancy Kissinger），於美國當地時間本周四在康涅狄格州南肯特的家中去世，享年92歲。



南希雖未擔任過官方外交職務，但長期伴隨其丈夫、前國務卿基辛格出訪各國，活躍於國際事務一線。

上世紀70年代，中國前國家主席毛澤東在北京會見基辛格和南希時，因為南希個子很高，便指着她對基辛格開玩笑說：「她試圖使你望而生畏。」

對於這一高度話題，基辛格當時還反問說：「是她的身材比我高，還是智商比我高？」

基辛格與巴西球王比利2012年倫敦奧運上會面。（Getty Images）

多年後，基辛格面對中國記者的提問時，還記得此事，並回憶說，「毛主席對南希非常友好」。

南希基辛格，原名南希莎倫馬金尼斯（Nancy Sharon Maginnes），1934年出生於曼哈頓，身後留有兩名繼子女和五位繼孫。1974年3月30日，她與基辛格成婚，後者曾在尼克遜和福特政府擔任國務卿。

2023年11月，基辛格辭世，享年100歲。

本文獲《觀察者網》授權轉載

