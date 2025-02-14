俄烏停火拋棄歐洲：特朗普想成為「逆向的基辛格」？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月12日表示，他當日上午與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行約90分鐘通話，雙方同意立即就終止俄烏戰爭展開談判，其後又指他可能很快就會在沙特阿拉伯與對方會面。



與此同時，美國防長海格塞斯（Pete Hegseth）在布魯塞爾的北約總部會議上透露了可能的停火協議內容，他認為讓烏克蘭恢復戰前的領土範圍，包括回到2014年克里米亞被俄方吞併前，是不切實際，應結合同盟的力量和對戰場情況作出實際評估，又指讓烏方加入北約也不是終結戰爭協議中的可行舉措。

「淡出歐洲重返亞洲」策略

實際的協議內容雖未明確，但海格塞斯提出的大方向與俄方提出談判的條件非常類似。俄方此前經常強調要烏克蘭、歐美將「在地軍事情況」納入談判考量中，並要求烏軍必須撤出對頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱等四州全境，並放棄其主權，且必須宣布放棄加入北約的意向。

更甚的是，海格塞斯反而敦促歐洲北約盟友自行承擔更多安全責任，未來應由歐方向烏克蘭提供大部份的致命和非致命援助，對烏克蘭的戰後安全保障也應由歐洲或非歐洲部隊提供支持，且不應列入北約的編制中。

左圖：2024年11月5日，特朗普在美國密歇根州出席競選集會。（Reuters）右圖：2016年12月15日，美國紐約特朗普大樓大廳，海格塞斯（Pete Hegseth）在等待自動扶手電梯時，看着各媒體記者。（Reuters）

儘管特朗普政府經常閉口不談其外交政策的真正動機，但海格塞斯在同一場合上已為相關外交轉向提供解釋。他認為，中國兼具威脅美國在本土、印太地區「核心國家利益」的能力和企圖。美方因此須把注意力優先放在阻嚇中國上，並坦言戰略現實促使其無法再聚焦歐洲的安全。

俄羅斯難獨霸歐洲？

特朗普與海格塞斯的言論當然立刻引起外界的嘩然，但事實上此等言論背後的戰略邏輯早已在外交界，尤其是國際關係「現實主義」流派中討論多年。該流派關注國家在決策時權力與利益的考量，並非常着重國家間的權力平衡。

在這種觀點下，他們反對美國在冷戰結束成為全球唯一超級大國後，仍積極介入全球各地的事務，捲入不必要的軍事衝突中；認為只有在地區國家將成為區域霸權挑戰到美國時，美國才應介入制衡。因此，支持「現實主義」的外交人士認為美國應逐步將歐洲事務交歐洲處理，正正與特朗普及海格塞斯的言論一致。

客觀而言，即使在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯無論是經濟還是軍事，都無法與整個北約歐洲成員國對抗。而在經過長達數年的拉鋸戰後，俄羅斯的整體實力已大不與前。在經濟上，俄羅斯2024年的年通膨率高達到9.5％，而國際貨幣基金組織（IMF）則預測俄羅斯今年的經濟成長率只有1.4%； 倫敦國際戰略研究所（IISS）的專家表示，俄羅斯雖擁有至少有再延長戰爭一年所需的資源，但在軍備方面，尤其是坦克裝備上，卻面臨嚴重短缺。

圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

特朗普絕非一個「和平主義者」，但既然俄羅斯在狀態最佳的情況下，都無法對歐洲整體造成威脅，他或認為給予俄方少許「甜頭」，讓美國不必捲入歐洲衝突、不必再為此付出回報不成比例的金援、並消除掉由俄烏戰爭造成的經濟影響，是一宗有利的交易。

現實主義：勢力範圍是關鍵

另一方面，「現實主義者」為了維持權力平衡，也認為外交決策者應關注避免不必要地介入其他大國的「勢力範圍」。既然俄羅斯無法在歐洲挑戰美國，那美國也不應過度介入俄羅斯的勢力範圍，前國務卿、現實主義大師基辛格（Henry Kissinger）本人也反對北約在冷戰後持續東擴，與其讓烏克蘭成為戰場，倒不如讓其成為俄羅斯與歐美之間的中立緩衝區。

從特朗普最近與位於中美洲的巴拿馬引發外交爭議可見，他似乎亦相對重視勢力範圍劃分的概念，因此他才會認同海格塞斯關於烏克蘭不應加入北約的言論。而事實上特朗普正是認為中國已侵闖到有美國「後花院」之稱的拉丁美洲，才會發表要從中國「手中」奪回巴拿馬運河的言論。

此等主張看起來很激進，但其實呼應了美國「現實主義者」的立場。他們雖反對美國無故介入地緣事務，但當有勢力挑戰到美國的霸權時，便應作出反制措施。而現代美國的「現實主義者」皆認為，中國將是美國未來所面臨的首要挑戰，美國應從其他地區「撤退」專心在印太地區抗中。

左圖：2020年1月21日，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在德國柏林頒獎典禮。(Getty)。右圖：2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）站在白宮橢圓形辦公室，觀看小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr，不在圖中）宣誓就任衛生與公眾服務部長的儀式。（Reuters）

儘管特朗普對中國在拉丁美洲的勢力、對美國的威脅有言過其實之嫌，但他所表達出的正是中國作為崛起國家「侵犯」到自身勢力範圍的不滿，猶如北約東擴被視為闖進俄羅斯的勢力範圍一樣。

如果制衡中國是特朗普政府的動機，外界猜測對俄羅斯提出有利的倡議，或意味着特朗普將參考基辛格在冷戰時期實行的「聯中制俄」政策，為落實「聯俄制中」大戰略鋪路。

鋪路促成「聯俄制中」？

當年基辛格建基於權力平衡的思維，在冷戰期間執行「聯中制俄」的戰略，透過與中國聯手制衡盛極一時的前蘇聯。特朗普也可能希望照板煮碗，實施「聯俄制中」的策略，避免在俄烏戰爭議題上刺激俄羅斯，使後者放棄親近中國。

從國際局勢上看，俄羅斯與中國雙方的關係很大程度上是由「反制美國」立場所粘合而成的友誼，自俄烏衝突於2014年激化後，俄羅斯與歐美的關係日益惡化，歐美陸續向俄羅斯實施制裁，把俄羅斯推向中國。在俄烏戰爭爆發前幾天，習近平和普京宣布了一項「無上限」夥伴關係，而在戰爭爆發後，兩國繼續加強聯繫，中國更被指向俄羅斯提供軍民兩用產品。

實際上兩國其實並無「自然」成為同盟的因素，尤其是中俄的戰略觀卻有著根本的差異。中國作為世界第二大經濟體和最大貿易國，在區域和全球穩定方面的利益遠大於俄羅斯，因此若非美國這個外部因素，中方很可能早已向俄羅斯施加更大的壓力；另一方面，俄羅斯亦無意成為北京的次要合作夥伴，因此它才會積極尋求擴大與伊朗、朝鮮等國的接觸。

尤其是俄羅斯向西方靠攏其實並非沒歷史先例，俄方在冷戰結束後，曾打算加入北約這個「西方俱樂部」，就連普京本人也在一場訪談中提及，時任美國總統克林頓（Bill Clinton）2000年訪問莫斯科時，2人就曾經討論俄羅斯加入北約一事，可惜最終不能成事。

習近平2024年7月3日在哈薩克首都會見普京（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

從上述可見，中俄友誼並非真的完全密不可分，「聯俄制中」理論上可能也有成功的機會。不過，這套策略卻面臨眾多現實軍事、經濟上的限制。

過去多年來，中國和俄羅斯已建立了一定程度的軍事合作，而相關合作難以只靠單一外交事件而發生變化，例如兩國去年7月就曾在南海舉行了海上軍演，又聯合派遣遠程轟炸機巡邏阿拉斯加，一度迫使美國、加拿大出動軍機攔截。這些聯合軍事行動由複雜的制度所形成，建立雙邊軍事合作很難，但貿然取消亦非易事。

再者，俄羅斯在經濟上嚴重依賴中國，過去兩年來，俄羅斯40%的進口產品來自中國，30%的出口產品銷往中國，而俄羅斯聯邦海關總署2025年的最新數據顯示，中國已佔俄羅斯對外貿易的三分之一以上。 這種根深蒂固的貿易關係不可能在一夜之間消除，倘美國想扭轉這種依賴，單靠在達成停火協議取消對俄制裁遠遠不足夠，美方必須另以各種措施增加與俄貿易，但在特朗普大打貿易戰、宣布計劃向所有國家開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的情況下，美俄雙邊貿易似乎難有喜色。

不過特朗普政府上任一個月多，出現不一致的外交大戰略已是家常便飯之事，海格塞斯以抗中為由揚言要把戰略重心放在印太地區，特朗普卻宣稱美國要「接管加沙」－倘屬實將可能是美國史上介入中東最廣泛的行為。因此，可能要到美國官員14日與出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的俄方官員舉行會面，甚至未來可能於沙特舉行的特普會後，才能確認特朗普在俄烏停火事宜上劃下「紅線」背後的大布局。