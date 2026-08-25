龍珠主題樂園｜沙特擬投資60億歐元　在巴黎近郊興建漫畫主題公園

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）8月24日（周一）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在巴黎舉行會面。愛麗舍宮其後表示，法國與沙特阿拉伯已同意在巴黎附近耗資60億歐元，建造一座漫畫主題樂園。該項目的靈感源自日本流行漫畫及動畫《龍珠Z》系列。



路透社引述愛麗舍宮報道，該主題樂園將建在巴黎西北部的「塞爾吉-蓬圖瓦茲」（Cergy-Pontoise）附近，預料將創造約22,000個就業職位。

2026年8月24日，圖為日本流行動漫系列龍珠的宣傳照。（X@DB_official_en）

據馬克龍的顧問透露，馬克龍2025年訪問沙特阿拉伯期間，發現他與穆罕默德皆是《龍珠Z》動漫系列的忠實粉絲，由此萌生共同建造《龍珠Z》主題樂園的想法。

報道指，來自沙特阿拉伯的娛樂和投資集團吉迪亞集團（Qiddiya）將為項目提供資金。

該項目是沙特阿拉伯推動經濟多元化、擺脫對石油依賴，並擴大其在全球休閒產業影響力的舉措之一。

報道指，這座建成後將成為歐洲最大的主題公園之一的項目並未有確定的開放日期，預計建設將耗時數年。

在巴黎附近擁有一座城堡的穆罕默德正進行一次罕見的正式出訪，並於23日與馬克龍一同出席了在巴黎舉行的電競世界盃閉幕式。

報道提到，法國官員視《龍珠Z》項目視為法國依然能夠吸引外國投資的證據，儘管這個包含三個不同主題公園的龐大開發項目的關鍵細節尚未最終確認。