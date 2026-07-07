馬克龍成敘利亞變天後首位到訪西方領袖　突傳爆炸聲鄰近下榻酒店

敘利亞首都大馬士革市中心7月7日發生爆炸，此時正值法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問敘利亞首都大馬士革，他成為自敘利亞2024年巴沙爾政府倒台後首位到訪當地的西方國家領袖。



法國：馬克龍安全

據美媒報道，馬克龍當時正於總統府與敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面，爆炸地點靠近四季酒店——敘媒報道馬克龍下榻於此。法國總統府隨後表示馬克龍安全，訪問行程繼續，敘利亞當局暫未就事件回應。

爆炸造成18人受傷

敘國官媒引述不具名安全官員稱，首都心臟地帶兩下爆炸由爆裂物裝置引發，現場可見濃煙竄升。社交網站流傳畫面顯示有車輛起火、街上留有血跡，爆炸造成18人受傷，包括4名警察，未有人員死亡報告，亦無組織即時承認責任。

此次爆炸距離大馬士革司法部附近一間咖啡館發生爆炸僅數日，此前事件造成至少10人死亡、20人受傷。

馬克龍此次訪敘為法敘關係重建的重要行程，法方強調訪問不受事件影響將繼續推進。敘方則未就爆炸是否針對外訪行程作出說明。