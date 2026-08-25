東京中野百老匯錶舖遇劫　匪徒10秒奪走4名貴手錶　總值約2億日圓

日本東京中野區一間手錶店8月25日遇劫，賊人用鎚打破玻璃櫥窗，再奪走4隻外國製名錶，整個過程大約10秒，損失金額約2億日圓（約984萬港元）。



日本放送協會（NHK）及《產經新聞》報道，事發於25日早上11時55分左右，位於東京中野區地標中野百老匯（中野ブロードウェイ）內的一間名為「Time Walker」的鐘錶店有一名男子進入店內，並突然手持疑似鐵鎚打破玻璃櫃，再搶走4隻手錶。

圖為2026年8月25日，日本東京中野百老匯一間錶舖遇劫，賊人用鎚打破玻璃櫃，再搶走4隻外國製高級手錶後逃去。（X/@misuri_edelman）

整個過程長約10秒左右，疑犯得手後留下犯案工具，與店外的同黨一同乘坐電動滑板車逃離現場。

事發時店內共有5名員工，全部都沒有受傷。店方透過保安公司向警方報案。東京警視廳接報到場調查，並循盜竊案方案追捕涉案人士。

圖為2026年8月25日，日本東京中野百老匯一間錶舖遇劫，賊人用鎚打破玻璃櫃，再搶走4隻外國製高級手錶後逃去；案發現場遺下大片玻璃碎。（X/@yafuya_2）

中野百老匯距離JR及東京地下鐵中野站不遠，建築物在1966年落成，商場除了是次文化及動漫產品天堂，亦設有超過10間鐘錶店，因此被鐘錶愛好者形容為「鐘錶聖地」，吸引海內外的旅客尋寶。

根據遇劫店舖網站顯示，該鐘錶店專門出售高級品牌手錶，包括勞力士（Rolex）、愛彼（Audemars Piguet）、百達翡麗（Patek Philippe）及理查米爾 （Richard Mille）等。