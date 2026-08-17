東京失物454萬件創新高　地下室成傘海無人領　過期品變尋寶市集

隨著千萬人口與龐大觀光客回流，日本東京都去年警察收到的遺失物總數高達約454萬件，刷新歷史最高紀錄。位於文京區飯田橋站附近的「警視廳遺失物中心」，平均每天要處理從各大警署與鐵路公司送來的1.5萬件失物，從駕照、銀包、手機到各式生活用品，數量相當驚人。



雨傘返還率僅1.7% 職員細緻記錄盼尋回失主

在遺失物中心的地下保管空間裡，景象最為震撼的是無邊無際的「傘海」。警視廳光是去年就處理了約27.5萬把雨傘，然而最終尋回失主的比例卻低得驚人，返還率僅有1.7%。

日本東京都去年警察收到的遺失物總數高達約454萬件。（圖/翻攝自YouTube@Internationalnewsaround）

日本警視廳遺失物中心地下室宛如一片「傘海」：

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為了提高失物的尋回率，中心職員會細心記錄每一件物品的顏色、形狀與特徵。遺失物中心所長池田誠表示，團隊的目標就是盡全力且盡快將這些民眾的個人財產安全送回失主手中。

過期失物化身寶藏！「鐵道失物市集」推動環保再利用

依據日本法律規定，遺失物在保管期限3個月滿後若無人領取，原則上將會進行銷毀。然而，許多鐵路公司獲准自行管理與處置過期物品，這也催生了循環經濟的商機。

回收銷售公司「La Beauté」向各大鐵路公司收購過期的鐵道遺失物，經整理後於各地舉辦「鐵道遺失物尋寶市集」低價販售。該公司社長上田哲也指出，將尚可使用的物品直接扔掉非常可惜，希望透過市集的形式，讓民眾在享受「尋寶」樂趣的同時，也能促進資源的循環再利用。

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