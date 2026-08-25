美國神秘運輸機飛抵俄羅斯首都　美媒：CIA局長赴莫斯科會談

追蹤航機資訊網站Flightradar24顯示，一架美國軍用運輸機8月25日飛抵俄羅斯首都莫斯科，克里姆林宮回應傳媒提問時，僅稱沒有該飛機的資料。



美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）記者則在社交網站發帖引述匿名消息人士指，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）25日前往俄羅斯莫斯科參加會談。

2026年8月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在導彈巡洋艦Varyag（瓦良格號）上主持會議。（Reuters）

Flightradar24資料顯示，該運輸機從拉脫維亞（Latvia）首都里加（Riga）出發，在格林威治標準時間（GMT）早上7時左右抵達莫斯科的伏努科沃機場（Vnukovo airport）。

資料進一步顯示，在抵達拉脫維亞前，該運輸機是8月23日從美國華盛頓特區附近的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）出發，前往拉脫維亞首都里加。

對上一次美國註冊的飛機從歐洲直飛俄羅斯已經是今年1月，當時機上載有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫什納（Jared Kushner），該行目的是與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就烏克蘭問題展開談判。