俄羅斯在南千島群島訓練發射導彈　日本外相：無法接受

俄羅斯太平洋艦隊8月20日表示，在南千島群島（日本稱北方四島）附近海域對模擬敵艦進行導彈發射訓練，所有目標均成功擊中。對此，日媒解讀為意在向高市早苗政府施壓，日本外務大臣茂木敏充表示「無法接受」。



俄羅斯太平洋艦隊稱，在南千島群島附近海域，導彈巡洋艦「瓦良格」號（Varyag）發射了「火神」（Vulkan）反艦導彈，核動力潛艇「鄂木斯克」號（Omsk）發射「花崗岩」（Granit）巡航導彈，「堡壘」（Bastion）岸基反艦導彈系統發射「縞瑪瑙」（Onyx）反艦導彈。

艦隊又指，此次導彈演習設想攻擊敵方艦艇，所有距離超過300公里的目標均命中。

共同社指出，在日本政府抗議俄總統普京（Vladimir Putin）登島、兩國對立加深之際，俄方通過展現軍事實力意在向高市政府施壓制衡。

報道又稱，日本外務大臣茂木敏充當地時間20日在出訪國阿曼向媒體表示，「在北方四島加強軍備有違日方立場，無法接受。」