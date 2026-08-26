美國德州野火蔓延逾200公里　當局下令緊急疏散

德州帕洛平托縣一場山火周一燃起，至周二早上已燒毀約202平方公里，當局下令緊急疏散；目前火勢僅5%受控，並向北蔓延至鄰近的傑克縣。



據ABC新聞（ABC News）8月25日報道，羅斯山火（Ross Fire）周一下午在沃斯堡以西帕洛平托鎮附近起火，12小時內擴至約73平方公里，並導致公路封閉。德州農工大學林業服務處稱，消防員會優先保障人命及建築物安全。帕洛平托縣警長周一晚促請居民撤離。

同時，內華達州雷諾附近霍克山火（Hawk Fire）已燒毀約101平方公里，摧毀至少32間房屋，7人受傷，4.2萬人撤離，現撤離人數降至2.3萬；周一圍控率升至27%。華盛頓州有15場大型山火，合共燒毀約3,237平方公里。

華盛頓州最大兩場山火均由雷擊引發，斯波坎縣評估官上周表示，本月連場山火造成10億美元（約78億港元）損失，並毀壞800多間房屋；其中一名37歲男子涉嫌引發舊跡山火被捕。