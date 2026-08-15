英國山火數量已破2025紀錄 野火致房屋被毀數百人撤離
撰文：韓學敏
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英國消防總監委員會主席加里根（Phil Garrigan）周五警告，英格蘭和威爾斯的山火數量已經達到破紀錄水平，救援部門疲於應對；8月13日為全年最熱，火勢由田野蔓延吞噬民居。
據路透社（Reuters）8月14日報道，今年山火宗數已超去年1,017宗，加里根稱「遠超2025年高位」，又指季節或延至11月，預料大幅刷新紀錄。英國首相貝安德（Andy Burnham）視察中部斯托布里奇時警告「英國現時像個火藥桶」，稱全國仍有37處火頭。
周四倫敦錄得38.1℃，為英國有紀錄以來第五高溫；氣象局指今年已歷5次熱浪，約4,500萬人居乾旱區、2,700萬人受限水影響。斯托布里奇居民稱，鐵路旁樹木「不是起火，而是爆開」，遂與家人帶走所有物品撤離。
政府周四下午6時向英格蘭及威爾斯手機發緊急警報，呼籲勿進行可引發山火的活動；加里根指24小時內已宣布11宗重大事故，需求超出消防服務能力。貝安德稱部分地區消防與軍方合作，並將召開峰會確保資源充足。
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