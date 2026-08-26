日本祭典變奪命現場：燈籠撞擊拱廊推擠　18歲少年頭部重創身亡

日本新潟縣阿賀野市24日晚間舉行傳統慶典期間，一名18歲男高中生被夾在約2米高的燈籠與拱廊柱子之間，頭部出血，送醫後宣告不治。這一事故另有2人受傷送醫，警方正詳細調查當時情況及事故原因。



高中生擔任抬燈籠人員 遭推擠夾住

據《富士新聞網》報道，事故發生於24日晚間8時30分前，阿賀野市正在舉行水原祭，當時執行警戒勤務的警察接獲通報，要求「叫救護車」。

在祭典期間，一名18歲男高中生被夾在約2米高的燈籠與拱廊柱子之間，頭部出血，送醫後宣告不治。（示意圖，Unsplash@Susann Schuster）

據警方等單位表示，這名高中生當時是以燈籠的抬轎人員身分參加活動，疑似在與其他燈籠互相推擠、撞向拱廊一側時，被夾在燈籠與拱廊的柱子之間。

據現場一名目擊者表示：「我看到有人一直在做心臟按摩，當時好像是燈籠撞到牆壁，『砰』的一聲撞上去，後來就變成那樣，所以我想說是不是被夾住了，差不多就是那種感覺。」

這名18歲男高中生居住於新潟縣阿賀野市，事故發生後頭部出血，隨即由救護車送往醫院，但最終宣告不治。此外，另有2人因手指及頭部受傷送醫。警方目前正進一步調查事故發生的經過及原因。

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