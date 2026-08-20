水管突爆裂　清遠21歲水上飛人教練溺斃　死前推開遊客以保護對方

8月17日，廣東清遠筆架山旅遊區一名21歲的水上飛人教練小傑（化名），帶遊客體驗「水上飛人」項目期間，因連接着身體設備的水管突然發生爆裂，導致其瞬間失足落水，消防員將其打撈上岸時已無生命跡象。



有網民及死者前同事爆料指，小傑當時身上佩戴的設備水管早已老化爆皮存在安全隱患。小傑姐姐認為景區和小傑老闆都應對小傑的死亡負責，目前正就賠償及責任問題進行協商。



廣東清遠筆架山旅遊區。（互聯網圖片）

小傑（左）在落水後，仍第一時間保護身邊的遊客將其推開。（河北新聞網）

據河北新聞網報道，小傑今年21歲，從事「水上飛人」工作兩年，生前在清遠市筆架山旅遊區擔任「水上飛人」教練員。小傑姐姐黃女士說，8月17日接到清遠警方通知稱小傑在景區溺水身亡。當時小傑正帶遊客體驗「水上飛人」項目，但連接身體設備的水管突然發生爆裂，導致其落水，同時因腳部綁有的噴水裝置較重，強大的下沉力將他直拖水底。

據小傑同事透露，小傑在落水後，仍第一時間保護身邊的遊客將其推開，如果當時他抱住身穿救生衣的遊客，或許有生存的可能。事後，當消防人員將小傑打撈出來後，他已經沒有了生命體徵。

小傑死後，姊姊黃女士及小傑為了釐清當時現場的具體情況，遂極力尋找目擊者。有網民主動提供照片指，當時小傑落水後頭和手露在水面上，小傑同事曾下水救援，岸上還有工作人員在指揮。有自稱是小傑的前同事主動爆料，涉事的噴水水管早已老化爆皮存在安全隱患，離職前曾建議老闆更換。

小傑同事指，當時沒有工作人員及時下水救人。（河北新聞網）

另據網上多段於事發前一日（8月16日）網民拍攝的影片亦顯示，噴水設施下方水管表皮確實有明顯脫落。

黃女士透露，小傑在該景區工作約四個月，惟實際聘用者為承包景區遊樂項目的私營老闆，雙方甚至未有簽署正式勞動合約，認為景區與私營老闆均承擔責任，目前正就賠償及責任問題進行協商。

對此，涉事景區工作人員面對媒體問詢時表示並不清楚此事。8月19日，清遠市清新區應急管理局工作人員回應，已介入此事，但具體情況不方便透露。