江西27歲男到越南見女友家長　一同赴海灘遊玩遭激浪沖走失聯13日

江西撫州一名27歲中國留學生張浪，8月初赴越南得樂省綏和市拜訪女友家長，其間與女友前往海邊遊玩，在岸邊沖洗手中沙粒時被激浪捲入海中，至今已失聯13天。目前其父母連日趕赴越南，自費僱船將搜救範圍擴大至六七十公里外海域，仍無發現。



張浪與他的越南女友。（極目新聞）

岸邊洗手沖沙遭巨浪捲走 因語言不通未提前覺察危險

據《極目新聞》張浪1999年出生，目前在日本攻讀研究生。今年暑假，他從日本飛往越南胡志明市，與越南女友會合。8月7日，兩人抵達女友位於得樂省綏和坊的家中，與女方長輩及親戚見面並共進午餐。飯後，一行人前往距離女友家約六七公里的開放式海灘遊玩。

據張浪父親張先生憶述，兒子當時已經游完泳上岸，因為手上沾了沙子，便轉身到海邊沖洗。張先生說：「他當時並未下水，只是低頭沖洗手上的沙粒。由於當時海浪較大，一個激浪突然打過來，張浪來不及反應便被捲入海中。」

現場群眾及張浪的女友曾嘗試下水施救，但未能成功。（瀟湘晨報）

儘管現場有遊客大聲呼喊提醒，但因語言不通，張浪未能察覺危險，曾有現場群眾及張浪的女友曾嘗試下水施救，但未能成功，女友及其弟弟隨後在當地報警求助。

家屬赴越搜救 自費僱船擴大海域搜索

張先生與妻子於8月10日從廈門出發，經香港轉機飛抵胡志明市，再轉乘數小時大巴，至8月13日清晨才抵達事發現場。張先生表示，這幾天兒子的女友情緒崩潰，她的家人和親戚每天陪同他們尋找。張浪的母親因過度悲傷多次暈倒。

張浪父母在海邊。（極目新聞）

在當地華人、民間救援組織及越南江西商會的協助下，家屬通過無人機、拖船、潛水員等多種方式在近海礁石區反覆搜尋。

近海搜救多日無果後，家屬於近日自費僱用三條漁船，支付約4萬元人民幣，前往遠海及沿岸回流區域進行為期四天的擴大搜救。張先生說，他們最遠已尋至六七十公里外的海域，但仍未發現任何線索。

張浪的女方在海邊痛哭。（極目新聞）

張先生表示，家屬目前的最大希望寄託於此次遠海搜救。由於家中還有小兒子即將於9月初返校，若仍無結果，家屬最遲將於9月初結束搜救返回國內。

他透露，回國時計劃抱着孩子的遺像登機，目前正懇請外交部及越南當地海關在安檢等環節給予人性化關照。此外，中國駐峴港總領館工作人員回應稱，他們與當地政府部門保持密切聯繫，已請對方竭力搜救張浪。