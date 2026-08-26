紐約市再有人擅闖下水道：3男如「忍者龜」凌晨爬出坑渠蓋｜有片

美國紐約市今個夏季出現多宗不明人士非法闖入下水道的事件，背後或與最近興起的拾荒潮有關。美媒8月24日報道，當地有居民上周二再拍到有人出沒下水道，三個身穿連身工作服、戴頭燈的男子，尤如「忍者龜」般於凌晨掀坑渠蓋鑽出地面，是事隔約兩個月再有類似的情況發生。



《紐約郵報》報道，警方證實該影片於18日晚凌晨拍攝。從該影片可以看到，三名男子爬上地面後迅速離開，殿後的一人在把坑渠蓋蓋上後看見有人錄影，隨即將頭撇開避免被拍到五官。

警方表示，這宗案件尚無人被捕。報道指，類似的事件於兩個月前亦曾發生，當時同樣有居民拍到，有不明人士從下水道坑渠蓋中鑽出，引起了紐約市的關注以及當地警方的調查。

據報道，不少拾荒者被紐約市龐大的下水道系統所吸引，試圖尋找可能掉進排水溝的錢包或珠寶等有價值物品。

紐約市政府此前已警告，下水道空間密閉空間且存在有毒甚至致命的氣體，更可能有洪水風險，偷偷溜進下水道不只是違法，更是極度危險的舉動。