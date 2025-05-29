菲律賓版《午夜凶鈴》？健身男拍下驚悚一幕　長髮女下水道中爬出

一名攝影師在菲律賓馬尼拉散步回家期間發現一名女子從下水道爬出來，這一幕簡直就像一部恐怖電影裏的場景。



根據菲律賓傳媒，事發於周一（26日）下午5時左右，攝影師William Roberts健身完散步回家時經過Legazpi村一個路口時看到驚人一幕，那就是有個女子從下水道爬出來。

一名攝影師在菲律賓馬尼拉散步回家期間發現一名女子從下水道爬出來，這一幕簡直就像一部恐怖電影裏的場景。（Instagram@iammrthirty）

一名攝影師在菲律賓馬尼拉散步回家期間發現一名女子從下水道爬出來，這一幕簡直就像一部恐怖電影裏的場景。（Instagram@iammrthirty）

一名攝影師在菲律賓馬尼拉散步回家期間發現一名女子從下水道爬出來，這一幕簡直就像一部恐怖電影裏的場景。（Instagram@iammrthirty）

根據圖片和帖子，她的長髮看起來很久沒洗，上衣和牛仔短褲沾滿亦污垢。帖子稱，這名女子從下水道爬出來時，轉頭看向William Roberts，隨即朝他跑去，一名軍警則騎電單車從後方追上，女子與William Roberts擦肩而過，嚇了William Roberts一跳。

一名攝影師在菲律賓馬尼拉散步回家期間發現一名女子從下水道爬出來，這一幕簡直就像一部恐怖電影裏的場景。（Instagram@iammrthirty）

William Roberts把拍攝到的額畫面上傳到Instagram，畫面在網上引起熱議。William Roberts之後回到下水道進行檢查，發現排水渠比他想像的還要大。他說，他隔天回到現場時，看到政府官員和保安正重新鋪設排水道。

William Roberts之後回到下水道進行檢查，發現排水渠比他想像的還要大。（Instagram@iammrthirty）

William Roberts之後回到下水道進行檢查，發現排水渠比他想像的還要大。（Instagram@iammrthirty）

William Roberts之後回到下水道進行檢查，發現排水渠比他想像的還要大。（Instagram@iammrthirty）

市政府官員說，他們看到流浪漢和露宿街頭者在靠近水渠的下水道內棲身，而這名女子可能就是其中一個。

馬尼拉大都會是一個由16個城市組成的龐大都市，總人口約1400萬，有超過300萬無家可歸者。他們住在棚戶區、俗稱「kariton」的手推車裏，以及任何能找到庇護的地方，包括路邊、墓地，以及污水管道裏。

William Roberts之後遇到相信是這名女子的伴侶，稱他們並非住在下水道，他們只是藏在下水道。