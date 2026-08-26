美國要挾全球配合對伊經濟制裁 伊朗：中俄不接受 料多國亦抵制
撰文：聯合早報
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美國宣布對伊朗實施「經濟窒息」（economic asphyxiation）計劃，深化對伊制裁，直到它完全陷入孤立，而不與美國配合的國家同樣會被孤立。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）星期一（8月24日）在記者會上說：「我們的目標是，在全球範圍內切斷維繫這個專制政權的所有經濟命脈，直到德黑蘭陷入孤立無援的境地。」
他警告，不配合美國這個「經濟窒息」計劃的國家，將會和伊朗一樣面臨被孤立的後果。他說，總統特朗普正分別致電各國領導人，要求他們停止與伊朗來往。
美國財政部說，這回次級制裁擴大後，將瞄準伊朗的數碼資產、科技、黃金、航空和航運領域。
貝森特上星期已呼籲中國與美國合作，一同制裁伊朗。不過中方表明，制裁無助於解決問題。
貝森特星期一宣布新措施時沒點名針對哪些國家，聲稱是不想搞垮全球金融體系。「我為什麼要破壞全球金融體系呢？我們認為，重要的是，先明確規則並給予相關方一段寬限期。但他們也必須知道，行動會迅速展開，我們是認真的。」
美國也宣布制裁60個實體，包括個人、企業和船隻等，理由是它們協助伊朗獲取石油收入、採購武器和展開網路行動。這些實體遍佈全球各地，包括阿聯酋、香港、中國大陸、新加坡和歐洲。
貝森特還恫言，任何協助伊朗進行洗錢的實體，將被排除在美元體系之外。
針對美國深化制裁，伊朗經濟部長馬達尼扎德（Ali Madanizadeh）說，伊朗早有準備，並已制定了兩年計劃應對美國的新制裁，美方這一輪行動注定失敗。
馬達尼扎德也說，中國和俄羅斯都沒有接受美國的這些措施，預計其他國家也會抵制美國的制裁。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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