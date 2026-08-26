中國女留學生韓國遭肢解棄屍　講師疑犯帶手機走主動報案擾警視聽

韓國警方8月26日表示，涉嫌殺害一名中國籍女研究生並肢解棄屍的30多歲中國籍男疑犯，經查明是遇害者就讀大學的講師。疑犯曾男扮女裝攜帶死者手機出行、關閉手機電源，甚至親自向警方謊報失蹤，企圖擾亂偵查。



韓國《中央日報》報道，慶尚北道慶山警察署26日消息，疑犯涉嫌在慶山地區殺害25歲中國留學生。這名女留學生14日入境韓國，20日出席研究生院學位授予典禮後，當晚起與家人失去聯繫。

警方調查發現，疑犯在住所殺害留學生後，穿上女裝攜帶B某手機移動至大邱東大邱站，並隨即關閉手機電源。

社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅，他於卸任後在家鄉開設書店，並常在書店工作（社交網站）

疑犯之後在附近洗手間換回衣服返回住所。此外，疑犯曾親自向警方申報留學生失蹤，並自稱是她男友。警方認為，這同樣是為擾亂偵查而作出的虛假申報。

警方通過閉路電視追蹤，鎖定疑犯為重點嫌疑人，25日在慶山市河陽邑街頭將他拘捕，並在其住所發現留學生遺體，此時，距她失蹤已5天。

疑犯被捕後低頭不語，拒絕回應記者提問。警方正展開正式訊問及搜查取證，並計劃進行驗屍，將根據結果申請拘留令。