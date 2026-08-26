韓國失聯中國女留學生遇害案　報案華裔男被捕　曾自稱死者男友

一名在韓國留學的25歲中國女研究生自8月20日晚在大邱市失蹤，警方翌日接到首個相關失蹤報案，並於25日晚發現其遺體及拘捕一名30多歲涉案男子。韓媒報道，被捕男子證實為該報案人，且曾向警方聲稱自己是死者的男友。警方現正重點調查受害者的確切死亡時間，以確定疑犯是否故意遲一天報案，以混淆調查。



韓聯社報道，當地警方表示，該名女留學生上周四下午參加畢業典禮那天起，與家人和其他熟人失去聯繫。然而，警方於翌日晚上7點左右，才接到疑犯的失蹤報案。疑犯當時自稱是該女留學生的男友，指女友要去大邱，但目前聯繫不上她。

警方曾在女留學生最後一次出現的地點進行搜索，但並無發現。報道指，警方其後在調查過程中，發現疑犯作為報案人的證詞有可疑之處。警方最終於本周二晚拘捕他，並在其位於慶山市河陽邑的住所內發現該女留生的遺體。

社交媒體流傳該中國女留學生的照片：

社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅，他於卸任後在家鄉開設書店，並常在書店工作（社交網站）

疑犯在當地時間周二晚11時50分左右被押送到慶山警察局。報道稱，他當時身穿淺灰色運動服，低着頭走進警局，對媒體的提問保持沉默。

警方透露，他們計劃對死者進行驗屍以確定死因，之後將申請搜查疑犯的住所以獲取與此案相關的更多證據。

一名在韓國留學的25歲中國女研究生自2026年8月20日晚上起在大邱失蹤，警方翌日接到首個相關失蹤報案，並於25日晚發現其遺體及拘捕一名30多歲涉案男子。圖為涉案男子。（YTN截圖）

中國傳媒較早前報道該女留生名叫「文文」，中國駐釜山總領事館職員表示已接獲家屬求助，但目前尚未證實「文文」與該女留生是同一人。