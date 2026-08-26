韓警：中國女留學生遭肢解棄屍　疑犯為同校講師案發後穿女裝離開

一名在韓國留學的25歲中國女研究生自8月20日晚在大邱市失蹤，警方翌日接到首個報案，並於25日晚發現其遺體及拘捕一名30多歲涉案男子。當地警方周三簡報案情，稱受害者部份遺體已遭姓鄭的疑犯肢解並拋棄。女留生就讀的學校方面則指，疑犯為受害人同校的講師，雙方互相認識。



警：疑犯案發後男扮女裝 穿死者衣服離開

韓聯社報道，警方日前指在疑犯住所內發現受害者遺體，周三確認疑犯為30歲鄭姓男子，稱其已肢解受害人遺體，之後棄屍，警方正在包括垃圾焚化爐在內的懷疑棄屍地點附近尋找遺骸。

警方稱，已透過閉路電視錄影畫面等證據，確認疑犯於上周四凌晨2時左右與受害者一同進入自己的住所。據報疑犯曾強行將對方拖入住所，不過有關說法尚未得到警方證實。

警方調查發現，疑犯於案發後身穿女裝以及戴着帽子獨自離開住所。警方認為，疑犯當時穿的衣服是死者的衣服，但並非後者進入住所時穿的衣服。疑犯接着前往東大邱站後，在附近的洗手間換上男裝，然後再返回住所。

2026年8月25日，韓國大邱，圖為涉嫌殺害25歲中國留學生的鄭姓疑犯住所外一景，警方在他住所內發現受害者遺體。（截圖自@MBCNEWS11）

報道又引述校方指，疑犯在第一學期某學系擔任主修課程講師，曾教授「復健治療學」與「神經解剖學」兩門科目，他原定在第二學期負責主講「人體解剖學」與「肌肉骨骼系統疾病及治療」兩門課程。

社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅，他於卸任後在家鄉開設書店，並常在書店工作（社交網站）

報道還引述校方人員指出，疑犯與受害人均有中國籍，雙方互相認識。在一場有中國留學生參加的地方聚會上，有人發文稱：「鄭某一直與這名學生關係密切，且認識受害者」。

有內地傳媒較早前報道，事主名叫「文文」，中國駐釜山總領事館職員表示已接獲家屬求助。