巴拿馬運河水位下降通航船隻數量減　貨主擲4100萬元通行費破紀錄

巴拿馬運河因氣候原因導致降雨減少以致水位下降，當局因此縮減月度通航船隻數量。彭博社報道引述消息人士指，一名韓國貨主為在9月1日通過運河，支付530萬美元（約4154萬港元）通行費，打破今月初460萬美元通行費的紀錄。



報道指，總部位於韓國的天然氣公司SK Gas在負責運河航行與管理的巴拿馬運河管理局本周舉辦的競標中，做出支付高昂通行費的決定，進而可以在9月1日讓一艘名為G. Spirit的液化石油氣（LPG）貨船向北通過巴拿馬運河。截至周二，這艘船停泊在運河的太平洋一側。

2026年3月13日，巴拿馬運河，圖為一艘懸掛利比里亞旗幟的郵輪試過巴拿馬運河。（Reuters）

負責運河航行與管理的巴拿馬運河管理局在上周指出，由於厄爾尼諾現象令降雨減少，需要縮減每日通航船隻數量，由9月4日起運河設定每日通行船舶數量上限34艘，到月中進一步降至32艘。巴拿馬政府周二也宣布，全國因厄爾尼諾現象帶來的氣候影響而進入緊急狀態，並指這種現象可能引發乾旱，導致巴拿馬運河水位下降。

巴拿馬運河管理局表示，高價競投反映市場短期波動，並非運河方面調高通行費，又表示拍賣價格由多重因素決定，包括客戶的急切程度、商業優先順序，以及整體供需情況。