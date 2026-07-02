特朗普再次警告稱：絕不讓中國掌控巴拿馬運河

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月1日再次警告稱，不會讓中國控制巴拿馬運河。他說：「巴拿馬過去多年賺取巨額金錢，美國將運河交給巴拿馬是如何愚蠢。現在中國試圖控制巴拿馬運河，而我們不會坐視不理。」



特朗普周三乘坐紅白藍塗裝的「Freedom 250」列車，出席羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館揭幕儀式。期間，特朗普與AI模擬的羅斯福展開對話，隨後在致辭時稱巴拿馬運河是羅斯福「最了不起」的政績之一，並直言美國絕不會讓中國掌控巴拿馬運河。

AI版羅斯福對特朗普說道：「總統每天都要面對大多數人看不到的風暴，但只要你保持冷靜，記住國家利益至上，就能渡過難關。」特朗普回應稱：「我很感謝這些話，這些話太棒了。」

特朗普還參觀羅斯福日記、經典演講展廳等展區，隨後在露天劇場致辭盛讚羅斯福的「一生精彩絕倫」，並稱巴拿馬運河是其最偉大工程。

當談及該運河管理權爭議時，特朗普批評當年民主黨以1美元將運河移交巴拿馬，並重申運河對美國戰略價值極高，又聲稱美國不會讓中國接管巴拿馬運河。

2026年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館揭幕儀式，並發表講話。（Reuters）

自特朗普重返白宮後，曾多次提及巴拿馬運河，並暗示可能動用軍力從巴拿馬手中收回這條水道，以遏制中國影響力。

中國外交部早前批評美國惺惺作態，四處造謠抹黑，並將港口問題泛政治化、泛安全化。