長和就公司在巴拿馬的投資遭破壞　索償逾15億美元

長和8月20日表示，已就巴拿馬違反投資保護條約，並破壞公司於巴拿馬的投資，正式向巴拿馬啟動國際仲裁程序，索償超過15億美元（約117億港元）。



長和在聲明中表示，巴拿馬在過去兩年中採取了一系列措施，破壞公司旗下巴拿馬港口公司（PPC）原來擁有對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的特許經營合約，接管港口碼頭被接管，從而違反了投資保護條約。

這張攝於2026年4月9日的照片中，可以看到位於巴拿馬的巴爾博亞港口（Balboa port）碼頭。（Reuters）

長和稱，公司多番嘗試尋求解決方案未果，決定就巴拿馬違反投資保護條約啟動國際仲裁程序；巴拿馬港口公司將一如之前公布，根據特許經營合約及國際商會的仲裁規則，繼續在該子企分別展開的仲裁下，維護本身的不同權利。

長和強調，董事會強烈反對巴拿馬採取違反條約的措施，公司將繼續與巴拿馬尋求解決方案，同時致力維護公司根據條約及國際法享有之一切權利及補償。

長和今年上半年賺159億元。﹙路透社﹚

巴拿馬港口公司對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的特許經營權，在今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼且取消，兩個港口隨後遭到巴拿馬政府接管，並交由航運公司馬士基（Maersk）的聯屬公司營運。