韓國濟州張美蘭案：警指死因為縊死　謀殺機會低　韓教授提質疑

韓國濟州島爆出圍繞37歲女子張美蘭失蹤案的警察瀆職醜聞，在8月24日發現張美蘭的遺體後，警方26日表示判斷死因是縊死，又認為涉及謀殺的可能性低。據韓媒報道，此說法在當地引來質疑，有犯罪心理學教授指責稱警方不能草率斷言，也有當地民眾指事發地點的樹木品種很難懸掛繩子上吊。



韓國濟州島張美蘭失蹤案引起轟動，圖為警方8月24日展開搜尋行動，之後在島上發現其遺體（Yonhap via REUTERS）

根據警方8月26日向傳媒講述的推測，認為5月12日失蹤的張美蘭，很可能在5月13日凌晨時分身亡，警方又引述法醫指，初步判定死因是縊死（hanging），「現場勘查結果顯示，在棕櫚樹上方突出的樹枝處，發現張美蘭的繩索。」同時警方未在遺體上發現因外部衝擊導致的骨折等特殊外傷，認為涉及謀殺或刑事犯罪的可能性低。

韓國朝鮮日報26日報道，警方的推測在當地引來不少質疑，京畿大學犯罪心理學系教授李秀貞（音譯，Lee Su-jeong）公開質疑稱「一個年輕女子深夜外出，就認定她是吊死在棕櫚樹上？這太荒謬了。」

她並指「問題在於是否存在他殺跡象，不要草率斷言沒有犯罪的可能性。」

報道稱，當地也有民眾提出，事發現場的加拿利海棗樹（Canary date palms，棕櫚科植物）不像普通樹木般有橫向伸展的枝幹，很難懸掛繩子上吊，因此對極端選擇的可能性提出質疑。