韓國張美蘭案瀆職警動機成謎　或以為失蹤者會返家抱僥倖心態結案

韓國濟州島近日爆出警察瀆職醜聞，一名姓夫的男警涉嫌在張美蘭失蹤案等至少兩宗案件中虛假結案，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主，導致錯失搜救時機，引發外界質疑與憤怒。韓聯社8月26日引述當地警方內部推測指，涉事警員或因「過度自信」，憑經驗主觀臆斷，認定失蹤者會主動返家，憑僥倖心態違規私自結案。



濟州島一名警官透露：「在成年人的失蹤案件中，很多情況是以簡單的離家出走或者自願回家結案。」隨後又補充講：「他們可能曾經通過偽造『已聯繫上失蹤者』的假像來結案，但因未受到任何追究，所以故技重施。」

2026年8月25日，韓國濟州一名男警涉嫌在至少兩宗失蹤案中，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主再逕自銷案。圖為涉事的男警疑犯（中）。（網絡圖片）

同時，警官認為該荒唐處置方式感到難以置信，稱夫姓男警不會因確認失蹤者而獲得工作業績，又指即便受理失蹤案件也不會增加工作量，因為實際搜救工作由轄區分局負責。

因此當地官員稱這「完全無法理解」，並表示：「我們也很想知道為什麼失蹤案件會被草率處理」。

據報道，警方調查期間並未發現夫姓男警在處理案件時與他人談話。目前，夫姓男警仍否認相關指控，案件背後細節仍有待查清。