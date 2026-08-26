韓國濟州張美蘭案　警方樹上檢獲繩索　推測失蹤翌日縊死

韓國濟州島日前爆出圍繞37歲女子張美蘭失蹤案的警察瀆職醜聞，警方8月26日再簡報案情，推斷張美蘭有很大可能在5月13日凌晨時分身亡，並引述法醫初步判斷死因是縊死（hanging）。警方目前認為涉及謀殺或刑事犯罪可能性較低。



韓聯社報道，警方在會見傳媒時指出，張美蘭於5月12日晚10時15分左右離開住所，直至她隨身攜帶的手機關機為止，期間未有新增通話記錄，其定位資訊亦無變化，因此根據這些線索推斷，張美蘭有極大可能「在12日跨入13日的凌晨時分身亡。」

警方同時承認由於屍體嚴重腐爛，難以確定確切死亡時間。

韓國濟州島張美蘭案，家屬早前尋人，在網上發布張美蘭的圖片（社交網站）

一名姓夫的警員負責調查張美蘭失蹤案，他在警方接報2小時30分鐘後逕自銷案，還向報案人謊稱已經通過電話聯絡上失蹤者。他也因此案引發的風波遭停職，還被認為以相同手法將另一宗失蹤案件銷案。

2026年8月22日，韓國濟州，圖為警方拘捕一名涉嫌瀆職等多宗罪的警察，他在張美蘭失蹤後謊稱已與對方取得聯繫並結案（影片截圖）

警方還引述法醫指，初步判定死因是縊死（hanging），並補充：「現場勘查結果顯示，在棕櫚樹上方突出的樹枝處，發現張美蘭的繩索。」不過警方也強調，目前正對死者手機進行數碼法證檢驗，絕不排除任何可能性，並將作全方位調查。

此外，警方還在會議上維持早前案件不太可能涉及謀殺的立場，稱：「從發現遺體時的姿勢與位置，以及法醫口述的初步報告來看」，認為涉及謀殺或刑事犯罪的可能性較低。

韓國《中央日報》則引述濟州島國立法醫學鑑定所的屍檢報告指出，通過遺體牙齒狀況確認身份與張美蘭相符合，未在遺體上發現因外部衝擊導致的骨折等特殊外傷。