中印邊界問題特別代表第25次會晤　達成8點成果共識

2026年8月25日，中印邊界問題特別代表第25次會晤在北京舉行。中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外事辦公室主任王毅，與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）就邊界問題坦誠深入交換意見，達成8點成果共識。



據中國外交部8月26日發布，雙方重申以兩國領導人共識為引領，維護邊境和平安寧；強調按2005年政治指導原則協定推進解決框架磋商，尋求公平合理、雙方接受的方案。雙方並在邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）下，成立劃界專家小組和邊境管控工作小組。

2026年6月23日，印度总理莫迪在新德里总理府会见出席金砖国家安全事务高级代表会议的各国代表时，同中共中央政治局委员、中央外办主任王毅进行友好交流。（中国外交部官网）

雙方同意通過外交軍事渠道、現地指揮官會談等機制，及時處理現地情況，避免實控線地區誤解誤判；同意增設兩個將軍級會談點，並在東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線。雙方又積極評價跨境合作進展，印方讚賞中方擴大印官方香客赴西藏岡仁波齊峰、瑪旁雍錯湖朝聖規模，並恢復三處邊貿市場。

雙方同意9月召開新一輪跨境河流專家級機制會議，就水文報汛、續簽備忘錄等保持溝通；並同意2027年在印度舉行第26次特代會晤。