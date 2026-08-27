中印邊界問題特別代表第25次會晤 達成8點成果共識
撰文：韓學敏
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2026年8月25日，中印邊界問題特別代表第25次會晤在北京舉行。中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外事辦公室主任王毅，與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）就邊界問題坦誠深入交換意見，達成8點成果共識。
據中國外交部8月26日發布，雙方重申以兩國領導人共識為引領，維護邊境和平安寧；強調按2005年政治指導原則協定推進解決框架磋商，尋求公平合理、雙方接受的方案。雙方並在邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）下，成立劃界專家小組和邊境管控工作小組。
雙方同意通過外交軍事渠道、現地指揮官會談等機制，及時處理現地情況，避免實控線地區誤解誤判；同意增設兩個將軍級會談點，並在東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線。雙方又積極評價跨境合作進展，印方讚賞中方擴大印官方香客赴西藏岡仁波齊峰、瑪旁雍錯湖朝聖規模，並恢復三處邊貿市場。
雙方同意9月召開新一輪跨境河流專家級機制會議，就水文報汛、續簽備忘錄等保持溝通；並同意2027年在印度舉行第26次特代會晤。
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