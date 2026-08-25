孟加拉擬購中國殲-10CE　稱曾擊落印度陣風

孟加拉國政府8月25日表示，正推進採購中國製殲-10CE（J-10CE）戰鬥機的計劃，並聲稱這機型在印巴戰爭中曾擊落印度戰機「陣風」（Rafale）。



孟加拉國《曙光日報》（Prothom Alo）報道，總理信息與廣播顧問拉赫曼（Zahed Ur Rahman）當日在達卡秘書處例行記者會上透露，政府正為空軍現代化採購第四代MRCA多用途戰機、攻擊直升機、VIP直升機及無人機系統。

殲-10CE是「殲-10C」的外銷出口型。圖為央視公布的演習畫面顯示，殲-10C聯合各機型協同作戰，擊落殲-20。（電視截圖）

拉赫曼表示，若本財政年度預算獲撥款，採購將於今年實施，否則順延至下個預算。相關委員會已擬定談判協議草案，並送交武裝部隊司及其他部門審批。

他特別提到殲-10CE的實戰表現：「最近有真實作戰經驗。印度和巴基斯坦交戰時，一架印度『陣風』被中國殲-10擊落。這個信息現已得到確認。」

他續稱，相比同級別的「陣風」或「颱風」（Eurofighter Typhoon）等歐洲戰機，中國戰機價格便宜得多，「希望政府採取所有必要措施保障人民防務」。