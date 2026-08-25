孟加拉擬購中國殲-10CE 稱曾擊落印度陣風
撰文：洪怡霖
出版：更新：
孟加拉國政府8月25日表示，正推進採購中國製殲-10CE（J-10CE）戰鬥機的計劃，並聲稱這機型在印巴戰爭中曾擊落印度戰機「陣風」（Rafale）。
孟加拉國《曙光日報》（Prothom Alo）報道，總理信息與廣播顧問拉赫曼（Zahed Ur Rahman）當日在達卡秘書處例行記者會上透露，政府正為空軍現代化採購第四代MRCA多用途戰機、攻擊直升機、VIP直升機及無人機系統。
拉赫曼表示，若本財政年度預算獲撥款，採購將於今年實施，否則順延至下個預算。相關委員會已擬定談判協議草案，並送交武裝部隊司及其他部門審批。
他特別提到殲-10CE的實戰表現：「最近有真實作戰經驗。印度和巴基斯坦交戰時，一架印度『陣風』被中國殲-10擊落。這個信息現已得到確認。」
他續稱，相比同級別的「陣風」或「颱風」（Eurofighter Typhoon）等歐洲戰機，中國戰機價格便宜得多，「希望政府採取所有必要措施保障人民防務」。
中國首批殲-10CE戰機出口 交付巴基斯坦空軍印尼擬向中國採購42架殲-10C戰機 斥資700億首次購入非西方戰機狂買25架殲-10C的首個海外買家 巴基斯坦為何選擇中國戰機？與美國F-35戰機交易擱置 埃及望購中國殲-10C