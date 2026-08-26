Meta同意付1300億元賠償金　與美國29州達成和解

法庭文件顯示，社交媒體巨頭Meta與美國多州就兒童私隱和消費者保護案達成和解，同意向各州支付將近167億美元（約1300億港元）賠償金。



法新社報道，根據星期三（8月26日）提交給加利福尼亞州聯邦法院的擬議和解協議，Meta同意向起訴它的29個州支付最高166.8億美元（約1300億港元）天價賠償，並對青少年使用它旗下臉書和Instagram的方式施加一系列新限制。

美國29個州的總檢察長聯合推動對Meta的起訴，指控Meta在收集13歲以下用戶的個人資料時，未取得家長同意，違反美國聯邦《兒童網絡私隱保護法》。

2025年2月16日拍攝的這張插圖展示了Meta的標誌。（Reuters）

加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州也指控Meta誘導年輕用戶上癮，並在平台安全問題上誤導消費者。

彭博社星期二（25日）報道，Meta正與這些州展開庭外和解談判。

如果Meta敗訴，各州可能會要求它支付約2000億美元（約1.56萬億港元）的罰款，並強制對產品進行修改。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

