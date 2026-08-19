美國29州控Meta旗下社交平台令兒童上癮　尋求2000億美元賠償

由29個美國州組成的跨黨派團體正在起訴Meta，指控其為牟利而故意誘導兒童沉迷於Facebook和Instagram平台，尋求2000億美元（約1.56萬億港元）賠償，並要求Meta改變其商業模式。但Meta則否認相關指控。



綜合外媒報道，加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州這四個領導州指控Meta設計Facebook和Instagram的目的是為吸引年輕用戶，卻加劇他們的焦慮、憂鬱甚至自殺傾向，並誤導消費者，讓他們對平台的安全性產生錯誤的認知。所有29個州都指控Meta違反聯邦法律，不當收集和使用兒童的個人資料。

2026年8月18日，在美國加州奧克蘭市，人們手持照片和寫有年輕人名字的標語牌參加記者會。一些兒童和年輕人的父母聲稱，他們的死亡據稱與Meta旗下社交媒體的使用有關。（Reuters）

專家稱，這場於8月18日在加州奧克蘭聯邦法院開庭的審判，是迄今為止對社群媒體對年輕用戶影響的最大規模法律考驗。如果Meta公司最終輸掉這場規模龐大的訴訟，可能會迫使年輕人使用社群媒體的方式發生根本性的改變。

Meta發言人在一份聲明中表示，「我們強烈反對這些指控，並相信證據將證明我們長期以來對支持年輕人的承諾。」Meta更主張，有關罰款金額可能高達1.4萬億美元（約10.9萬億港元），即接近公司市值。

該公司律師Paul Schmidt表示，一些社交媒體用戶面臨困境「毫無爭議」，但研究表明青少年使用社交媒體與身心健康之間沒有明確的聯繫。