特朗普宣佈國家緊急狀態禁部分外國電網設備　中國製造商或受影響

美國白宮宣佈，總統特朗普（Donald Trump）週三簽署了一項行政令，宣佈國家進入緊急狀態，並禁止在美國電網中使用某些外國設備。



行政令指出，外國製造的大型電力系統可能帶來國家安全隱患，從而構成白宮所稱的「不尋常且極端的外國威脅」。

路透社報道指，特朗普簽署的這項行政令，是華盛頓應對中國帶來的技術威脅所採取的最新舉措。歐盟委員會也在今年早些時候決定，禁止在公共資金支援的能源專案中使用中國製造的逆變器。

路透社去年報道稱，美國專家在拆解並檢查接入電網的設備是否存在安全隱患時，在部分中國產太陽能逆變器中發現未列入產品技術文檔的異常通信設備。

美國白宮宣佈，總統特朗普（Donald Trump）8月26日簽署了一項行政令，宣佈國家進入緊急狀態，並禁止在美國電網中使用某些外國設備。(Getty)

特朗普週三（8月26日）在行政令中指出：「我認定，涉及大型電力系統電氣設備的外國供應問題，對美國國家安全、外交政策及經濟構成不尋常且極端的威脅。而且威脅全部或很大程度上源自美國境外。我特此針對這一威脅宣佈國家進入緊急狀態。」

特朗普強調，人工智能（AI）資料中心及其他高科技專案的激增，使美國比以往任何時候都更依賴穩定的電力供應。他認為，一旦電網癱瘓，造成的損失將遠超以往。

白宮說，根據行政令，某些外國製造的大型電力系統電氣設備，包括可能帶來網路安全或運行風險的相關關鍵軟體及數位功能將被禁止在美國境內採購或安裝。

行政令還要求美國能源部長對這類設備的繼續使用和運行施加限制條件，以解決特朗普政府所關注的問題。

國際能源署（IEA）的資料顯示，中國約佔全球電池和太陽能逆變器製造產能的80%。美國商務部2020年的一項調查發現，過去十年間，美國進口了大量中國製造的大型電力變壓器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

