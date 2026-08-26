特朗普熱臉貼朝鮮冷屁股？美朝領導人互信崩盤　會談仍存巨大障礙

特朗普對朝鮮的「突然」關心，迅速協調並中止的美韓軍演，似乎並未換來朝方的「熱情」回應。



【作者：王俊生（中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員）】

俄羅斯與朝鮮關係的穩步升温，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）總統在南千島群島登島視察，顯然讓日本急得跳腳。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

韓國感謝特朗普（Donald Trump，又譯川普）、調整對朝政策，目前聽到的似乎只有自己的回聲，仍需更大的努力。

而此時正值中韓建交34周年，中國外交部長王毅訪問韓國。中韓雙方既對雙邊關係良好發展充滿期待，也對朝鮮半島局勢深入交換意見。王毅外長闡述中方一貫原則立場，強調中國作為負責任大國，外交政策保持連貫性穩定性，始終致力於為半島和平穩定發揮建設性作用，樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安。

2026年8月20日，韓國總統李在明和中國外交部長王毅在韓國首爾總統府青瓦台會面。（Reuters）

當前東北亞地緣政治格局究竟在如何變動？中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、中國周邊戰略研究室主任王俊生，在與觀察者網的對話中做出獨到解讀。

觀察者網：近日，美國總統特朗普「突然」關心朝鮮事務，接連在個人社交賬號曬出與朝鮮最高領導人金正恩的合影，稍早前宣佈縮減美韓軍演項目，甚至有美媒傳出朝美領導人有望在11月會面等消息。對此，朝鮮方面的回應是，儘管朝美兩國領導人之間維繫着良好關係，但對於特朗普所說的雙方曾進行溝通一事全然不知。您怎麼看待特朗普的這一「突然」舉動？

王俊生：特朗普對朝鮮事務突然釋放信號，他的考慮肯定是多方面的。

首先，特朗普希望見到朝鮮最高領導人金正恩，想要推動解決朝鮮半島問題。他馬上要面對11月的中期選舉，需要有外交成果展現。

再來，他確實希望自己能解決朝鮮半島問題，作為當今世界上最困難、最複雜的安全問題，過去歷任美國總統都無法解決，特朗普認為要是能在自己任內解決，就足以彰顯其能力強大。況且大家都知道，特朗普心心念念想要拿諾貝爾和平獎。

2026年8月24日，特朗普在社交平台上載自己與朝鮮領導人金正恩的合照。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

第三，根據特朗普一直的說法，他對朝鮮領導人金正恩的印象比較好。朝鮮半島問題，特別是近年來朝鮮戰略武器迅速發展，應該說對美國造成了一定威脅，包括美國在韓國的駐軍以及在韓國的大量利益關係。朝鮮現在理論上具備核武器，還有洲際導彈，特朗普自認為以自己和金正恩之間的私人關係，能夠解決這些問題。

從朝鮮的角度來看，目前一定程度上也有解決問題的動力。一方面，朝鮮想要提升自己的國際地位，如果和美國總統舉行會面，對朝鮮也是符合利益的事情。另一方面，朝鮮目前的重點是發展經濟，但它仍面臨聯合國的制裁以及美國的單邊制裁，這些問題亟需解決。

當然，即使朝美雙方有一定動力舉行會談，但仍然存在巨大障礙，即相互之間長期的極度不信任。自2019年河內會談破裂後，朝美領導人再也沒有過直接接觸，至今已長達7年，主要原因就是不信任。所以，未來能否會面，還是充滿諸多不確定性。

但是我想，既然有了對話的契機，還是希望雙方能夠把握住這樣的機會，做好充分的、萬全的準備，積極努力推動對話。

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觀察者網：近一兩年來，國際社會對朝鮮的關注度不斷增加。尤其是2024年朝俄簽署《全面戰略伙伴關係條約》，雙方在政治、經濟、軍事上的合作持續深化。外界勢必關注朝俄互動加深，會對東北亞局勢帶來什麼新的變量，您對此有什麼分析研判？

王俊生：朝俄關係的發展，還是應該放在雙邊關係的框架內來理解，主要是朝俄針對兩國關係發展需要、及地區形勢變化所作出的判斷。當然，朝俄關係變動會對東北亞局勢產生影響，但我覺得這種影響是有限的。

2025年9月3日，普京與金正恩在中國舉行會談，兩人在離場時擁抱（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

因為中朝關係怎麼發展、朝美關係怎麼發展，要取決於中國、美國怎麼考慮；朝韓關係怎麼發展，也取決於中韓關係怎麼影響。所以，你要是問朝俄關係發展所帶來的影響，簡單來說是有限的，更多的還是朝俄雙方基於雙邊關係發展的考慮。

但是，外媒一旦提到朝俄關係互動，抓住俄方的一些說法，就會立刻大做文章。在這些外媒炒作背後，實際上也是在給中國設置議題陷阱，或是施壓中國表態。

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觀察者網：韓國方面，自李在明政府上台後，對朝政策出現明顯調整，比如廢除「八一五統一新戰略」，提出「尊重朝鮮現行體制、不尋求吸收統一、不採取敵對行動」三項原則，韓國統一部在今年8月5日提出「朝鮮半島和平共存發展構想」。但在2024年1月（當時韓國是尹錫悦執政），朝鮮通過修憲，刪除關於「祖國統一」等相關表述，將韓國定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」等等，您如何解讀李在明政府對朝政策轉向的實質？在朝鮮修憲將韓國定義為「敵國」的背景下，「和平共存」路線的空間有多大？

王俊生：就朝韓關係來說，自韓國總統李在明上台以來，致力於通過對話、和解、合作的方式來解決朝鮮半島問題，李在明政府也希望能和朝鮮進行對話。

但我們要看到，朝鮮方面基於自身情況的考慮，已經把韓國作為永久的敵國。既然是處於交戰狀態的敵國，那麼朝鮮在短期內應該沒有和韓國對話的意願。

李在明6月16日在七國集團（G7）峰會會場，與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了簡短的交流，並請求特朗普牽頭尋求和平解決與朝鮮的緊張關係。（Reuters）

看待朝韓關係如何發展，站在李在明政府的角度，希望改善與朝鮮的關係，通過對話和解合作來處理朝韓關係，這有利於朝鮮半島地區的和平與穩定。

站在朝鮮的角度，基於其目前對韓政策，我覺得短期內朝韓開展對話的可能性不大。當然，總體上李在明政府目前的對朝政策，有利於半島和平穩定。

從我們中方的角度來說，我們希望雙方能夠保持耐心，也希望雙方關係能往和解合作的方向前進。

觀察者網：李在明在最新的「8·15光復節」講話中提到一點，「將正式開啟把朝鮮半島由不穩定的停戰體制轉變為和平體制的進程」。怎麼理解這個表態？是呼籲性的，還是真實想要推動戰爭各方共同解決朝鮮半島長達幾十年的停戰狀態，建立機制化的和平架構？

王俊生：應該說，就韓國任何一屆政府而言，都希望把朝鮮半島的停戰狀態轉化為和平狀態。因為1953年停戰時簽署的是停戰協議，從法律上講，朝鮮戰爭還沒有結束；從現實層面看，雙方處於對峙、敵對狀態。

2026年6月20日至22日，朝鮮舉行勞動黨第九屆黨中央委員會第二次擴大全會，重申堅決行使擁核國家地位，再次明確對韓國的敵對政策。（Reuters）

韓國政府希望能簽訂一個和平宣言，從臨時的停戰狀態、對峙狀態，轉化為一個和平的新機制。我覺得李在明政府是希望能夠實現這種願景，但關鍵是怎麼才能做到？

剛才我也談到一點，目前李在明政府希望能和朝鮮開展對話，這個願望是值得肯定的，但我覺得韓方還需要繼續努力，短期內實現的可能性不大。未來朝鮮半島真正要建立一個長期的和平架構，還需多方共同參與，道阻且長。

觀察者網：那麼，中國在面對朝鮮的新情況和東北亞局勢的新變化時，如何研判、如何應對？

王俊生：從中國的角度，我們希望朝鮮半島能實現和平與穩定。中國一貫的主張，是通過對話解決、政治解決。目前出現了對話的契機，因為李在明政府希望對話，美國總統也在呼籲對話，所以我們希望各方能相向而行，積極創造條件，早日實現對話；中國也願意與各方努力溝通、協調，早日將朝鮮半島問題推回到對話解決、政治解決的軌道上。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】