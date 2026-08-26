特朗普證實CIA局長訪俄　克宮稱未與普京會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月26日證實，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）近日到訪俄羅斯，並稱「可能會取得一些成果」，但沒有具體說明。



2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

特朗普接受電台節目採訪時稱，拉特克利夫此訪「算是半例行公事」。他隨後暗示，拉特克利夫的訪問同俄烏戰事有關，稱「我們正在努力促成戰事結束，雙方也都希望看到戰事結束」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日也證實，拉特克利夫25日曾訪問俄羅斯，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）未與對方會面。佩斯科夫又稱，拉特克利夫此行與美俄情報機構之間接觸有關。

2026年8月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在導彈巡洋艦Varyag（瓦良格號）上主持會議。（Reuters）

當被問及美國高級官員到訪，是否有助於改善美俄關係時，佩斯科夫表示，兩國情報機構接觸是積極的事，但現在斷言能多大程度幫助雙邊關係擺脫危機，仍然言之過早。

對上一次美國CIA局長訪問俄羅斯，為2021年11月，時任局長伯恩斯（William Burns）與普京舉行會談，當時距離烏克蘭全面戰爭爆發3個月。