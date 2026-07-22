光州少女遭姦殺案黑幕曝光　兇手父為警幹部出手干預　韓警檢搜查

韓國光州地方檢察廳及警方特別調查組7月22日就國家搜查本部涉嫌干預5月光州女高中生被殺案的初步調查，同步展開突擊搜查。案件焦點在於疑犯張潤基的父親為現任警察幹部，被指涉入銷毀物證；行政安全部長官尹昊重已於7月16日就警方調查不力公開道歉。



案發於5月5日凌晨左右，23歲的張潤基在光州光山區以強姦為目的，綁架一名女高中生並用兇器將其刺死。調查過程中，負責辦案的光山警察署調查組組長朴某被指，指示組員勿將案件與性犯罪掛鉤，無視內部提出「強姦殺人罪」的意見，並在調查記錄中漏報法醫機構有關性犯罪的鑑定意見。更嚴重的是，身為現任警察幹部的張潤基父親，被揭發銷毀包括束線帶、仿真娃娃在內重要物證，而背後有朴某指點。

2026年7月13日，涉嫌在韓國光州殺害一名女高中生的23歲男子張潤基（Jang Yoon-gi，中）改口承認犯下強姦殺人罪，推翻他早前聲稱殺人是出於衝動而非由於想發生性關係的講法。圖為遇害女高中生舉行葬禮。（網絡圖片）

報道指，朴某曾指示組員勿提取車內束線帶，事後要求封口。此外，原調查組警員指控國搜本指示將性侵案與謀殺案分開調查，導致張潤基僅以謀殺罪被移送檢方，未被控更重罪名。國搜本承認曾指示分案，但否認直接排除特定嫌疑。